Üst mınıkler avrupa boks şampıyonası bugün başlıyor

GÜRCISTAN'DA start alacak şampiyonada Türkiye'yi erkek ve kızlarda toplam 29 sporcu temsil edecek. Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak. Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi 18 erkek ve 11 kız sporcu temsil edecek. Şampiyonada ringe çıkacak Türk sporcular ve sıkletleri şöyle:

KIZLAR:

38 kilo: Zeynep Gülcan Turgul 42 kilo: Filiz Işık 44 kilo: Cansu Akdı 46 kilo: Pınar Özkan 48 kilo: Sinem Çelik 51 kilo: Hamiyet Demirel 54 kilo: Melike Demirel 57 kilo: Zübeyde Nur Yamaç 60 kilo: Fatma Erol 64 kilo: Sudenaz Ballıoğlu 70 kilo: Hikmet Gül Türkmen

ERKEKLER:

38,5 kilo: Ahmet Pekel 40 kilo: Refik Kartal 41,5 kilo: Özbek Türk 43 kilo: Emre Yıldızoğlu 44,5 kilo: Kaan Eren Ökten 46 kilo: Muhammet Enes Kanar 48 kilo: Abdülsamet Saka 50 kilo: Can Üreyil 52 kilo: Can Polat Efil 54 kilo: Abdülsamet Eroğlu 56 kilo: Ahmet Gündüz 59 kilo: Muhammet Halil Doğru 62 kilo: Mehmethan Kastan 65 kilo: Burak Can Polat 68 kilo: Muhammet Furkan Karadağ 72 kilo: İslam Aziz 76 kilo: Serhat Cengiz 105 kilo: Hikmet Dağsuyu