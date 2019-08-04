Yaz soğanı hasadı başladı kış soğanı ıçın su yok

Türkiye'nin soğan üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştiren Polatlı'daki depoları geçen yıl inceleyen Bakanlık ekipleri, 24 depodan sadece üçünün satış yaptığını, diğerlerinin 'fiyat daha da yükselecek' diye beklediğini saplamıştı. Ekiplerin raporunda, "24 adet depoda inceleme yapıldı. 24 depodan sadece üç adedinde satışın yapıldığı, diğer depoların kilitli olduğu gözlemlendi" denilmişti. Bu yıl ise gözler tekrar kış soğan hasatının başlamasına kısa süre kalan Polatlı'ya çevrildi. Polatlı'da soğan üretiminde önemli yere sahip olan Yeniköseler Köyü'nde, yaz soğan sökümü başlamasının ardından kış soğanlarının yetişmesi için ihtiyaç duyulan suyun teminini sağladıkları Sakarya Nehri'nin kurumasından dolayı endişeli. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı yaz soğan sökümünde çuvallanan soğanların kilosu aracılara 50 kuruştan satılıyor. Neredeyse her yemeğin içinde bulunan ve sofraların da vazgeçilmezi olan soğanın olgunlaşması için su çok önemli bir faktör. Porsuk Çayı ve Sakarya Nehri'nin birleşerek geçtiği Yeniköseler Köyü'nde yaşanan su sıkıntısından dolayı bölgede bulunan canlı yaşamı da tehlike altında. Nehrin kuruması ve gerekli önlemlerin alınmamasından şikayetçi olan çiftçiler kışın Sakarya Nehri'nin debisi yüksekken suyu tutmanın yollarını arıyor.

'VAHŞI SULAMA YAPILIYOR'

Çiftçilikle uğraşan Mürsel Özkan, "Şu an hasat yeni başladı. Çiftçi, fiyatların düşük olmasından dolayı sıkıntı yaşıyor. Bu hasat Ağustos ayının 20'sinden sonra artış gösterecek. Daha sıkıntılı günler bizi bekliyor. Şu anda büyük ölçüde su sıkıntısı çekiyoruz. Porsuk Çayı ve Sakarya Nehri'nden gelen su bize yetmiyor. Devletimizin bu duruma el atmasını istiyoruz. Kışın 4-5 ay su boşa akıyor" dedi. Sakarya Nehri'nin geçtiği köylerde yanlış sulama yapıldığını söyleyen Özkan, "Devlet Su İşleri'nin 20 sene önce kurduğu kanalda sulama olayı yapılıyor. Bu vahşi sulama oluyor. Oralarda yağmurlama sistemiyle sulanmış olsa toplam suyun 3'te 1'i harcanır. Vahşi sulama yapıldığı için su aşağılara yetmiyor. Bunun araştırılarak çözülmesini istiyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız su sorunu. Bizim su sorunumuz çözüldüğünde buranın halkı mahsulüne çok güzel bakar" ifadelerini kullandı.

'KAPAKLI BENT YAPILABILIR'

Yeniköseler Köyü'nde çiftçilik yapan Tunahan Ünal, soğan hasadının başladığını söyleyerek fiyatların düşük olmasından ötürü sıkıntılı olduklarını söyledi. Ünal, "Yaz dönemi hasadı başladı. İyi, kötü bir verim alıyoruz. Fiyatlar çok düşük seviyede başladı. Soğanlar köyümüzden 40-60 kuruş arası gidiyor. Geçen sene fiyatlar güzeldi sonradan bir müdahale oldu. Biz Yeniköseler Köyü olarak Polatlı'nın en çok soğan üreten köyüyüz. Şu an suyumuz yok. Soğanları bıraktık, Sakarya Nehri'nde yaşayan balıkların, yılanların hayvanların ölmesi içler acısı" dedi. Yaşanan su sıkıntısının tekrar etmemesi için çeşitli önerilerde bulunan Ünal, "Belirli yerlere kapaklı bent yapılabilir, barajlardaki su seviyesi yükseltilebilir" diye konuştu.