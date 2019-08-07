Yasak kalktı çiçeklere hala izin yok

Hastanelere
yakınlarını ziyarete
gelen vatandaşların
içeri çiçek sokamaması
hem hastaları
hem de çiçekçileri
üzüyor. Hastanelere
canlı çiçek girişinin
yasak olmasına
tepki gösteren
Ankara Çiçekçiler
Odası Başkanı Emin
Çimen, "Çiçek göndermeyin
bağış yapın
kampanyası, hastanelerinde
hastanelere
çiçek almaması esnafımızı
zor durumda
bırakmaktadır. Sağlık bakanımızdan
bu konuyla ilgili
hastanelere gerekli genelgeyi
yayınlayarak çiçekçi
esnafının bu mağduriyetinin
giderilmesi ve gerekli izninin
verilmesini önemle rica
ediyoruz" diye konuştu.
Uygulamanın, çiçek üretimini
ve çiçekçilik sektörünü
ciddi şekilde etkilediğini
kaydeden Çimen, "2010
yılında eski sağlık bakanımız
Recep Akdağ'ın talimatıyla
bütün il sağlık
müdürlüklerine gönderdiği
genelge de hastanelere
verem ve kanser hastası
hariç çiçek alımında bir
engelin olmadığını ve hasta
ziyaretine gelenlerin getireceği
çiçeklerin hastalara takdim
edilmesinde bir engelin
olmayacağını genelgede
belirtti. Bunun üzerine hastanelere
çiçekçi esnafı olarak
çiçek götürdüğümüzde
hastane yönetimi bakanlık
yazısını hiçe sayarak esnafımızı
mağdur etmekte" dedi.