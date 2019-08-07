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Yasak kalktı çiçeklere hala izin yok

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
Yasak kalktı çiçeklere hala izin yok
Hastanelere yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların içeri çiçek sokamaması hem hastaları hem de çiçekçileri üzüyor. Hastanelere canlı çiçek girişinin yasak olmasına tepki gösteren Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, "Çiçek göndermeyin bağış yapın kampanyası, hastanelerinde hastanelere çiçek almaması esnafımızı zor durumda bırakmaktadır. Sağlık bakanımızdan bu konuyla ilgili hastanelere gerekli genelgeyi yayınlayarak çiçekçi esnafının bu mağduriyetinin giderilmesi ve gerekli izninin verilmesini önemle rica ediyoruz" diye konuştu. Uygulamanın, çiçek üretimini ve çiçekçilik sektörünü ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Çimen, "2010 yılında eski sağlık bakanımız Recep Akdağ'ın talimatıyla bütün il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelge de hastanelere verem ve kanser hastası hariç çiçek alımında bir engelin olmadığını ve hasta ziyaretine gelenlerin getireceği çiçeklerin hastalara takdim edilmesinde bir engelin olmayacağını genelgede belirtti. Bunun üzerine hastanelere çiçekçi esnafı olarak çiçek götürdüğümüzde hastane yönetimi bakanlık yazısını hiçe sayarak esnafımızı mağdur etmekte" dedi.
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Yasak kalktı çiçeklere hala izin yok
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