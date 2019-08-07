Yasak kalktı çiçeklere hala izin yok

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Hastanelereyakınlarını ziyaretegelen vatandaşlarıniçeri çiçek sokamamasıhem hastalarıhem de çiçekçileriüzüyor. Hastanelerecanlı çiçek girişininyasak olmasınatepki gösterenAnkara ÇiçekçilerOdası Başkanı EminÇimen, "Çiçek göndermeyinbağış yapınkampanyası, hastanelerindehastanelereçiçek almaması esnafımızızor durumdabırakmaktadır. Sağlık bakanımızdanbu konuyla ilgilihastanelere gerekli genelgeyiyayınlayarak çiçekçiesnafının bu mağduriyetiningiderilmesi ve gerekli iznininverilmesini önemle ricaediyoruz" diye konuştu.Uygulamanın, çiçek üretiminive çiçekçilik sektörünüciddi şekilde etkilediğinikaydeden Çimen, "2010yılında eski sağlık bakanımızRecep Akdağ'ın talimatıylabütün il sağlıkmüdürlüklerine gönderdiğigenelge de hastanelereverem ve kanser hastasıhariç çiçek alımında birengelin olmadığını ve hastaziyaretine gelenlerin getireceğiçiçeklerin hastalara takdimedilmesinde bir engelinolmayacağını genelgedebelirtti. Bunun üzerine hastanelereçiçekçi esnafı olarakçiçek götürdüğümüzdehastane yönetimi bakanlıkyazısını hiçe sayarak esnafımızımağdur etmekte" dedi.