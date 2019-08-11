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Yaralı arkadaşını yerinde bırakıp kaçtı

aracın belediye temizlik aracına arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Hafif yaralanan kişi arandığını söyleyerek ağır yaralı arkadaşını yerinde bırakıp kayıplara karıştı

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Yaralı arkadaşını kaza yerinde bırakıp kaçtı

Kaza, Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Ulus yönüne giden Burak Dalgıç (24) yönetimindeki hafif ticari araç, Kazım Karabekir Alt Geçidi'nin çıkışında temizlik yapan belediye temizlik aracına çarptı. Temizlik aracının altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Burak Dalgıç ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

'POLİS GELMEDEN GİTMEM GEREK'
Cadde esnafı, otomobilde sıkışan Dalgıç'ı çıkarmak için uğraşırken, diğer yaralı, arkadaşını bırakıp, olay yerinden ayrıldı. Kimliği belirlenemeyen yaralının, kendisine engel olmak isteyenlere "Hakkımda yakalama kararı var, polis gelmeden gitmem gerek" dediği öne sürüldü. Dalgıç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

OTOMOBİL KAFEYE GİRDİ
Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi'nde meydana gelen başka bir kazada ise alkol alıp trafiğe çıktığı öne sürülen Onur Gülşen yönetimindeki otomobil, Cemal Gürsel Caddesi'nden Kurtuluş yönünde ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önce park halindeki 3 otomobile, ardından da yolun diğer tarafındaki kafeye çarptı. Otomobilden şans eseri yara almadan çıkan Gülşen'in alkolün etkisiyle çevresindekilere saldırdığı belirtildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, alkol muayenesi için hastaneye götürüldü.

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Yaralı arkadaşını kaza yerinde bırakıp kaçtı
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