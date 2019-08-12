Bayramda Şehitler unutulmadı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Kurban Bayramı öncesi şehitleri ve şehit ailelerini unutmayarak Cebeci Askeri Mezarlığına ziyarette bulundu. TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyet, şehit mezarlığında okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehit yakınlarıyla tek tek ilgilendi. Kurban Bayramı arifesinde şehit mezarlığını ziyaret eden ve ailelerin ihtiyaçlarıyla bizzat ilgilenen Aylar, "Kurban Bayramı arifesindeyiz. Diğer önemli günlerimizde olduğumuz gibi bugün de birlik ve beraberliğimiz için önemli bir gündeyiz. Şehit ve Gazi ailelerimizi böyle önemli günlerde anmak bütün milletimizin boynunun borcudur. Biz de bu vesileyle bugün burada terörle mücadele gazileri ve diğer gazilerimiz olarak; bu vatana bedel ödeyen tüm kahramanlarımız olarak buraya geldik. Bu vatana bedel ödeyen şehit ailelerimiz ve şehit babalarımızın yüzlerine dahi bakmaya kıyamadığımız evlatlarımızın yanlarında olmak adına buradayız. Tüm şehit annelerimizin ve babalarımızın bayramlarını kutluyoruz" diye konuştu. Şehit yakınları çocuklarının mezarı başında duygularını açıkladı: Cebeci Askeri Mezarlığı'nda oğlunu ziyaret eden Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, Hendek operasyonlarında benim oğlum şehit oldu. Bir laf çıkardılar, bazı konuşmalar yaptılar; 'Asker sivil halkı öldürdü' diye. Hayır, asker sivil halkı öldürmedi. Benim oğlum Diyarbakır Sur'a gittiğinde özerkliklerini ilan etmişlerdi. Bizim kendi devletimizin aracıyla, gereciyle hendekler kazılmıştı. Benim çocuğum oraya gittiğinde 105 kiloydu, Diyarbakır Sur'da 85 kiloya düştü. Aç, susuz. O binalara girdiklerinde, o binaları temizlediklerinde 3-5 tane adamı çocuğuyla birlikte bir odaya kilitlediklerinde bizim çocuklarımız kendi yemeklerini verdiler sivil halka. Bunu bizim askerimiz, polisimiz yaptı. Aç, susuz günlerce savaştılar. O karara imza atanları ben Allah'a havale ediyorum. Allah'ımın adaleti çok büyük.

BİZİMLE EL ELE VERSİNLER VE TERÖRE 'DUR' DESİNLER

Tabuta sığmayan şehit Selçuk Paker'in annesi Daşdemir Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyetçi Hareket Partisi'ne (CHP) seslendi. Daşdemir: Ben buradan HDP ve CHP'ye de seslenmek istiyorum. Ben bir şehit annesiyim. 2 metre 4 santim evladımı toprağa verdim. Artık lütfen, terörle aralarına bir set kursunlar. Eğer ki; bizim şehitlerimiz sayesinde nefes alıyorlar, yaşıyorlarsa bu şehitlerimizin sayesindedir. Ben bile bir şehit annesi olarak, şehitlerimiz sayesinde nefes alıyorum. Artık bir şeylere dur, yok desinler. Önemli olan o koltuklarda oturmak değil, oralarda konuşmak değil. Gelsinler, bizim acımızı paylaşsınlar, bizimle el ele versinler ve artık teröre 'Dur' desinler. Onlarla el ele vermesinler. Acımız çok büyük. Biz evlatlarımızı; Bayrak için, vatan için, ezan için, top-