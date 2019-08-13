Ankara’da hayatlarına ses geldı

Mert ve Hatice de Ankara'da yeniden sağlığına kavuşan hastalardan sadece ikisi. Ağrı'dan gelen 13 yaşındaki Mert Arslan ve Şanlıurfa'dan gelen 26 yaşındaki Hatice Seyfi, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz (KBB) Doktoru Op. Dr. Deniz Baklacı ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatlar sayesinde yeniden her şeyi rahatlıkla duyabiliyor.

ARTIK HERKES GİBİ DUYABİLİYOR

Geçen yıl Ağrı'daki bir üniversite hastanesinde sağ ve sol kulaktan 6 ay ara ile 2 kez ameliyat olan 13 yaşındaki Mert Arslan, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne işitme kaybı şikâyeti ile başvurdu. KBB Doktoru Op. Dr. Baklacı tarafından yapılan muayenede Arslan'ın her iki kulak zarının delinmiş olduğu ve her iki kulakta iletim tipi işitme kaybı olduğu teşhis edildi. Op. Dr. Baklacı tarafından gerçekleştirilen Bileteral Endoskopik Timpanoplasti'nin (Kapalı Kulak Zarı Onarımı) ardından Arslan, yeniden sağlığına kavuştu. Arslan da artık bütün sesleri işitebiliyor. Öte yandan Şanlıurfa'da bir eğitim ve araştırma hastanesinde 2 kez kulak akıtışı ve işitme kaybı nedeniyle ameliyat olan 26 yaşındaki Hatice Seyfi, işitme kaybı ve kulakta dolgunluk şikayeti ile Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. KBB Doktoru Op. Dr. Baklacı'nın yaptığı muayenede Seyfi'nin kulak zarının sağlam olduğu ancak orta derecede iletim tipi işitme kaybı olduğu belirlendi. Op. Dr. Baklacı tarafından Revizyon Timpanomastoidektomi ve Kemikçik Zincir Rekonstrüksiyonu operasyonları yapılan Seyfi, kısa sürede iyileşerek işitme sorunlarını geride bıraktı. Ağrı'dan ve Şanlıurfa'dan gelerek sağlıklarına yeniden kavuşan Arslan ve Seyfi, başarılı ameliyatları gerçekleştiren Op. Dr. Baklacı ve ekibine teşekkür etti.