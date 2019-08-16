‘Avrupa’ya istiklal marşı’mızı ezberlettik’

Türkıye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Son Avrupa Şampiyonası'nda 70 yıl aradan sonra 6 şampiyon çıkardık. Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik" dedi. Musa Aydın, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti. Aydın, güreşin ata sporu olduğunu belirterek, "Türk spor tarihine baktığımız zaman en çok madalya kazandığımız branş güreş. Olimpiyat tarihine de baktığımız zaman 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazanmışız. 39 altın madalyanın 29'unu güreşte kazanmışız. Türkiye'nin lokomotifi güreş branşı. Olimpiyatlarda ülke olarak başarılı olmak için güreşte başarılı olmamız lazım" diye konuştu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI ÇOK ÖNEMLİ

Aydın, Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nın önemine işaret ederek şunları söyledi: "Burada ilk 6'ya giren sporcularımız olimpiyat vizesi alacak. Dünya Şampiyonası'nda bütün sıkletlerde olimpiyat vizesi alarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na rahat bir programla hazırlanmak istiyoruz. Hedefimiz; 2016 Rio Olimpiyatları'nda ve geçmiş olimpiyatlarda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil etmek. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde, başaracağımıza inanıyorum." Göreve geldiği günden bu yana güreşte önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Aydın, "2015 Dünya Şampiyonası'nda 18 yıl aradan sonra 3 dünya şampiyonu çıkardık. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Güreşte, 51 yıl aradan sonra böyle bir başarıya imza atmış olduk. 2017-2018 Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda gerçekten tarih yazdık. Son Avrupa Şampiyonası'nda 70 yıl aradan sonra 6 şampiyon çıkardık. Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik" ifadelerini kullandı.