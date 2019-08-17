Çöp taksiyle hızlı çözüm

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Belediyesi, ilçenin daha temiz olması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken evsel atıkların toplanması noktasında da iki çöp taksi hizmet veriyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz" mesajı verirken tertemiz bir Keçiören için çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi. Vatandaşlar kullanmadıkları, eskimiş ev eşyalarını gündüz (0312) 361 10 06 gece de (0312) 378 77 16 numaralı telefonu arayarak alınması talebini iletiyorlar ve belirtilen çöpler adresten teslim alınıyor. Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Anlık istek ve şikâyetlere daha hızlı cevap vermek maksadıyla kullandığımız çöp taksiler özellikle geri dönüşüme destek olurken, vatandaşların mobilya, elektronik eşyalarını da evlerden alıyor. Çöp taksilerimize vatandaşlarımız bir telefonla ulaşabiliyorlar" dedi.