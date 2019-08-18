Ankara’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, Ankara-Konya kara yolu Karahamzalı mevkisinde meydana geldi. Ferhat B. yönetimindeki yolcu otobüsü, Mustafa Y. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Sinan E. yönetimindeki minibüse arkadan çarparak durdu. Zincirleme kazada, otomobilde bulunan Zehra Y. ve çocukları Eyüp, Halime ve Medine Y. ile otobüsteki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne ve diğer hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Eyüp, Halime ve Medine Y'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.