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Keçiören’de sporseverleri sevindiren servis hizmeti

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Keçiören’de sporseverleri sevindiren servis hizmeti
KEÇIÖREN Belediyesi tarafından sporseverlerin gözdesi Botanik Park ile mahalleler arasında servis hizmeti sunuluyor. Keçiören'in oksijen deposu, görsel güzelliği ve konforu ile cazibe merkezi olan Botanik Park'ta spor yapmak isteyen Keçiörenliler, sabah saatlerinde sporlarını tamamladıktan sonra mahallerine kadar servis araçlarıyla bırakılıyor. Sabah saatlerinde 3 farklı servis seferinin olduğu hizmetten her gün onlarca kişi faydalanıyor. Servis hizmetinin yaz, kış demeden haftanın 7 günü devam ettiğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "En doğal antibiyotik spordur. Sporseverlere desteğimiz her zaman devam edecektir" mesajını verdi. Servis hizmeti ile parka ulaşımın kolaylaştığını ifade eden Zeynep Özkan, "Başkanımız Turgut Altınok'un işi gücü rast gitsin; park şimdi çok temiz, düzenli, iyi ki bu parkı açtı, bu servis hizmetini sundu" dedi.
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Keçiören’de sporseverleri sevindiren servis hizmeti
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