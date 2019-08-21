Akyurt Yaşamevi’ne fizik tedavi merkezi

BUGÜN NELER OLDU

YAŞAMEVI'NDEverilenhizmetlerinTürkiye'debir eşinin dahaolmadığını söyleyenYaşameviSorumlusuHalil Kamil Sayın, merkezdentüm vatandaşların yararlanabileceğinibelirtti. Akyurt Vakfı Yaşam evindeyaşlılara özel bakım uygulandığınıbelirten Sosyal Hizmet SorumlusuSayın, Yaşamevinde kalan sakinlerinyaşa bağlı olarak kullandıkları ilaç vesağlık kontrollerinin 24 saat görevlihemşireler tarafından takip edildiğiniifade ederek kısa süre içerisinde fiziktedavi merkezinin de hizmete açılacağınıkaydetti.Sayın, yaşlılara sınırsızhizmet anlayışı içinde işlerindeuzman kişilerle çalışmalarını sürdürdükleriifade etti.