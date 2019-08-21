Akyurt Yaşamevi’ne fizik tedavi merkezi

YAŞAMEVI'NDE
verilen
hizmetlerin
Türkiye'de
bir eşinin daha
olmadığını söyleyen
Yaşamevi
Sorumlusu
Halil Kamil Sayın, merkezden
tüm vatandaşların yararlanabileceğini
belirtti. Akyurt Vakfı Yaşam evinde
yaşlılara özel bakım uygulandığını
belirten Sosyal Hizmet Sorumlusu
Sayın, Yaşamevinde kalan sakinlerin
yaşa bağlı olarak kullandıkları ilaç ve
sağlık kontrollerinin 24 saat görevli
hemşireler tarafından takip edildiğini
ifade ederek kısa süre içerisinde fizik
tedavi merkezinin de hizmete açılacağını
kaydetti.Sayın, yaşlılara sınırsız
hizmet anlayışı içinde işlerinde
uzman kişilerle çalışmalarını sürdürdükleri
ifade etti.