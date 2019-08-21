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Akyurt Yaşamevi’ne merkezi

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Akyurt Yaşamevi’ne fizik tedavi merkezi
YAŞAMEVI'NDE verilen hizmetlerin Türkiye'de bir eşinin daha olmadığını söyleyen Yaşamevi Sorumlusu Halil Kamil Sayın, merkezden tüm vatandaşların yararlanabileceğini belirtti. Akyurt Vakfı Yaşam evinde yaşlılara özel bakım uygulandığını belirten Sosyal Hizmet Sorumlusu Sayın, Yaşamevinde kalan sakinlerin yaşa bağlı olarak kullandıkları ilaç ve sağlık kontrollerinin 24 saat görevli hemşireler tarafından takip edildiğini ifade ederek kısa süre içerisinde fizik tedavi merkezinin de hizmete açılacağını kaydetti.Sayın, yaşlılara sınırsız hizmet anlayışı içinde işlerinde uzman kişilerle çalışmalarını sürdürdükleri ifade etti.
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Akyurt Yaşamevi’ne fizik tedavi merkezi
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