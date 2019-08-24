Bu yıl 2 bin 455 işyeri denetlendi

BUGÜN NELER OLDU

Keçıören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu yıl 2 bin 455 iş yerini denetlerken, 643'ü hakkında uyarı cezası verdi. Belediye Başkanı Altınok, denetimlerin devam edeceğini söyledi. Altınok, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin de anında değerlendirildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız 0312 361 06 06 numaralı telefondan günün her saati bizlere ulaşabilirler, şu ana kadar mail ve telefon yoluyla bizlere gelen 6 bin 819 şikâyete yönelik işlem yaptık" dedi. Halk sağlığının her şeyin önünde olduğunu söyleyen Başkan Altınok, Keçiören halkına sağlıklı bir hayat sunmak için çalıştıklarına vurgu yaparak taviz vermeden kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti. Keçiören Belediyesi yıl içerisinde halk sağlığını tehdit eden ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapan 127 seyyara da işlem yaptı. Denetimlerde 653 adet iş yeri açma ruhsatı verilirken, 251 adet de ruhsat iptali gerçekleştirildi.