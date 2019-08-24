Çocuğunuz dişlerini gıcırdatıyorsa dikkat

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sıkma ve gıcırdatma (bruksizm), her yaşta ortaya çıkabilen genellikle uyku sırasında, dişleri bilinçsizce sıkarak yapılan bir eylemdir diyen Sillelioğlu ailelerin aslında çocukların uyku sırasında dişlerini gıcırdattığını rahatça fark edebileceğini belirtti. Genellikle geceleri duyulan gıcırdatma ve tıklama sesleri, ağız içi yumuşak dokularda travmalar ve dişlerdeki hafif, orta ve ileri derecelerde aşınmalar, çocuklarda diş gıcırdatmanın belirtileri olduğunu söyleyen Sillelioğlu, "Diş sıkma ve gıcırdatma sorunu yaşıyorsa çocuğunuz pedodonti uzmanına başvurun. Eğer erken yaşlarda koruyucu tedaviler yapılmaz ise hem dişlerde hem de çene ekleminde kalıcı hasarlar oluşabilir" dedi. Sillelioğlu, " Çocuklardaki diş gıcırdatma tedavisinde öncelikle basit çözümler düşünülmelidir. Öncelikle doktor tarafından ağız içi muayene yapılmalı, diş gıcırdatma sıklığı ve şiddeti hakkında detaylı bilgi alınmalıdır. Daha sonra, eğer dişlerde aşırı aşınmalar varsa bu bölgelerin tedavisi yapılır " ifadelerini kullandı.