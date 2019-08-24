Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Çocuğunuz dişlerini gıcırdatıyorsa dikkat

Çocuğunuz dişlerini gıcırdatıyorsa dikkat

İstanbul Diş Hastanesi Pedodonti Bölümü’nden Uzm. Dt. Hilal Sillelioğlu, çocuklarda diş gıcırdatmalarının dikkate alınması gerektiğini söyledi

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Çocuğunuz dişlerini gıcırdatıyorsa dikkat
DIŞ sıkma ve gıcırdatma (bruksizm), her yaşta ortaya çıkabilen genellikle uyku sırasında, dişleri bilinçsizce sıkarak yapılan bir eylemdir diyen Sillelioğlu ailelerin aslında çocukların uyku sırasında dişlerini gıcırdattığını rahatça fark edebileceğini belirtti. Genellikle geceleri duyulan gıcırdatma ve tıklama sesleri, ağız içi yumuşak dokularda travmalar ve dişlerdeki hafif, orta ve ileri derecelerde aşınmalar, çocuklarda diş gıcırdatmanın belirtileri olduğunu söyleyen Sillelioğlu, "Diş sıkma ve gıcırdatma sorunu yaşıyorsa çocuğunuz pedodonti uzmanına başvurun. Eğer erken yaşlarda koruyucu tedaviler yapılmaz ise hem dişlerde hem de çene ekleminde kalıcı hasarlar oluşabilir" dedi. Sillelioğlu, " Çocuklardaki diş gıcırdatma tedavisinde öncelikle basit çözümler düşünülmelidir. Öncelikle doktor tarafından ağız içi muayene yapılmalı, diş gıcırdatma sıklığı ve şiddeti hakkında detaylı bilgi alınmalıdır. Daha sonra, eğer dişlerde aşırı aşınmalar varsa bu bölgelerin tedavisi yapılır " ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuğunuz dişlerini gıcırdatıyorsa dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN