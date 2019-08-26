Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Feridun Çelik’te mahalle buluşması

Feridun Çelik’te mahalle buluşması

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Feridun Çelik’te mahalle buluşması
ALTINDAĞ Belediye Başkanı Asım Balcı, mahalle buluşmaları kapsamında Feridun Çelik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Altındağ Belediye Başkanı Balcı, Feridun Çelik Mahallesi sakinleriyle 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında bir araya geldi. Nuri Pakdil Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinleyen Balcı, göreve geldiği günden beri hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gelen talepleri tek tek not alarak ekiplere talimat veren Başkan Asım Balcı, mahalle buluşmalarının devam edeceğini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Feridun Çelik’te mahalle buluşması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN