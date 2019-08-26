‘Savaşan bir Fabricio görecekler’

BREZILYALI orta saha oyuncusu Baiano, Gençlerbirliği kulübünün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, en büyük amacının kendisine verilen fırsatı değerlendirmek olduğunu söyledi. Başkent ekibine gelmeden önce Nobre ve Luccas Claro ile görüştüğünü aktaran Brezilyalı oyuncu, "İkisi de kulüp hakkında çok güzel şeyler söyledi. Onların yorumları buraya gelmemde çok etkili oldu. Bazı araştırmalar yaptım. Tarihinde başarılar olan bir kulüp olduğunu gördüm. Hedefi olan bir kulübe geldim. Bu hedefe katkıda bulunmak için her şeyimi vermek istiyorum" dedi. Kısa sürede uyum sorununu atlatacağına inandığını dile getiren Baiano, "Burayı çok seveceğimi ve alışacağımı düşünüyorum. Tesislerden çok etkilendim. Çok güzel bir kulüp yapısı var. Takım arkadaşlarımı çok etkileyici buldum. Mücadeleci bir ekip var burada. Antrenmanlar sert ve yoğun geçiyor. Zamanla onlarla daha da fazla iletişime geçme şansım olacak" diye konuştu.

MUTLU OLDUKÇA BURADAYIM

27 yaşındaki Baiano, savaşçı bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Taraftarlar, sahaya çıktığımda kendinden birçok şey veren bir futbolcu görecek. Bu kulübün hedefleri için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımız her şeyiyle savaşan bir Fabricio görecek. Mutlu olduğum sürece burada kalmak isterim" dedi.