Tümöre karşı savaş

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Ankara'da bilişim sektöründe kurumsal danışmanlık ve proje yönetimi yapan Ahmet Karaoğlan, 2 yıl beyin tümörü hastalığı ile mücadele ettikten sonra 21 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Ahmetcan (10) adına kurduğu dernekte, tümöre karşı mücadelesini sürdürüyor. 11'inci yaş gününde ölen oğlu için dernekte pasta kesen Karaoğlan, "Ahmetcan gitti ama onun yerine birçok oğlum oldu. Birçok ailenin yanında olup, evlatlarının hayata tutunmasını sağladık, daha büyük mutluluk yok" dedi. Ahmet Karaoğlan'ın 3 çocuğundan en büyüğü Ahmetcan Karaoğlan, 2017 yılında rahatsızlandı. Hastanede yapılan incelemede, Ahmetcan'ın beyninde tümör olduğu belirlendi. Tümör, aynı yıl ameliyatla alındı. Ahmetcan'ın beyninde daha sonra yine tümör saptandı. Baba Ahmet Karaoğlan, hem radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gören oğluna hem de aynı rahatsızlığı bulunan çocuklara destek olmak, toplumda bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 11 ay önce 'Ahmetcan Beyin Tümörü İle Mücadele Derneği'ni kurdu. Ancak, Ahmetcan 21 Nisan'da hayatını kaybetti. Ahmet Karaoğlan derneği kapatmadı. Oğlunun ölümüne yol açan hastalıkla mücadele eden kişiler ile yakından ilgilenen Ahmet Karaoğlan, bu mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürmeye devam etti. Karaoğlan, bu çerçevede çoğunluğu beyin tümörü hastası 100 kişiye tedavi aşamasında maddi-manevi yardımcı olarak hayata tutunmalarını sağladı.