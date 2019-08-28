104. yaşa sazlı-sözlü kutlama

Kemal Geçgel, huzurevi bahçesinde düzenlenen partide 'iyi ki varsın koca çınarımız' ve 'hoş geldin 104 yaş' yazılı pastanın üzerindeki mumları üfledi, arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi. Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüğü'nden emekli, 2 çocuk babası Kemal Geçgel, 5 yıldır Ankara'da Zelal Odak Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde yaşıyor. Geçgel, 104'üncü yaş gününü, sazlı sözlü doğum günü partisi ile kutladı. Duygusal anlar yaşayan Geçgel, huzurevi sakini arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlenerek yeni yaşına girdi.

ÇOK MUTLUYUM VE DUYGULANDIM

Geçgel, uzun yaşamın sırrının sağlıklı beslenmek ve spor yapmak olduğunu söyleyerek, "Yüzdüm, güreş yaptım, futbol oynadım. Stresten uzak durdum. Abur cubur yemedim. Çok az yemek, sağlıklı beslenmek uzun yaşamın sırrı. Çok güzel ve mutlu bir an. Zelal Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve duygulandım" dedi. Huzurevi Müdürü Zelal Odak ise yaşlı insanları çok sevdiğini söyleyerek, "Onlar benim seçilmiş ailem. En büyük hayalim bir huzurevimin olması. Bizim yaşam evimize herkesi bekliyoruz. Huzurevinden çok burası bir yaşam evi. Huzur ve yaşamlarıyla ilgileniyoruz. Güzel bir koordine ile işimizi yapıyoruz. Kimsenin gözü arkada kalmasın, biz varız" diye konuştu.