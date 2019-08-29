Bu yollara dikkat!

BUGÜN NELER OLDU

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM tören alanından Ulus eski TBMM Binası'na kadar 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü ve Anıtkabir töreni düzenleneceği bildirildi.Yürüyüş için 29 Ağustos Perşembe günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası) Ulus gidiş istikametinin tek şeritli olarak trafiğe açılacağı belirtildi. "30 Ağustos Cuma günü saat 06.00'dan itibaren Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası), İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) , Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası) , İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi ile Atatürk Bulvarı arası) , Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) , Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası), Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası), Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK arası) , Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, ihtiyaç duyulması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır."