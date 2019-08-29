Talep çok konut yok

BUGÜN NELER OLDU

kredilerinin düşmesi ile Akyurt'ta konut satışları patladı. Son birkaç ay içerisinde daire satışlarının artması sonucunda ilçede satılık daire neredeyse kalmadı. Asil Emlak sahibi Enes Asildeğer, şu an bankalarca uygulanan uygun konut kredilerinin birkaç yıl daha devam etmesi halinde yeni konut ve alanlarına büyük ihtiyaç duyulacağını belirtti. Emlak Merkezi'nden Akın Demirci ise, kredili konut satışlarının artmasına karşın ilçede konut yapacak müteahhitlerin kalmadığını söyledi. Acar Emlak sahibi Ramazan Acar, diğer meslektaşlarının yaşadığı sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.