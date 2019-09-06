Mınıkler ılk kez sıralara oturdu

2019-2020 yeni eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarına yapılan uyum programı, bu yıl 5-6 Eylül tarihlerinde iki gün olacak şekilde uygulanacak. Program kapsamında Ankara'da da Çankaya Türkan Yamantürk İlkokulunda öğrencilere yönelik uyum eğitimleri yapıldı. Öğrencilerin yanı sıra velilerin de katıldığı eğitimlerle çocukların ilk haftayı nasıl geçirmesi ve uyum sürecinin en iyi şekilde nasıl sağlanabileceği konusunda bilgiler verildi. Çankaya Türkan Yamantürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Harika Ceylan, kendisinin de öğrenciler ve veliler kadar heyecanlı olduğunu belirterek, "Bugün birlikte ilk günümüz, ilk defa karşılaştık, ilk defa tanıştık ama çocuklarım çok hevesli, onları okula gelmeye çok hazır gördüm. Ailelerinden, annelerinden ayrılmakta hiç güçlük çekmediler ve velilerimi kolayca sınıftan dışarı alabildim. Her şey çok güzel, inşallah güzel bir şekilde devam edeceğiz. Biz dört yılda bir bu duyguyu yaşıyoruz, yeni öğrenciler, yeni heyecanlar ve sadece öğrencilerle değil yeni ailelerle de tanışıyoruz. Yani heyecan verici ve güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

ADAPTASYONDA SIKINTI YAŞAMADIK

İlk gününde destek için çocuğunun yanında bulunan veli Sibel Arslan, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Ondan daha heyecanlıyım, gece birkaç defa uyandım. Ben heyecanlıyım, kızım da çok heyecanlı. İnşallah bu yeni eğitim hayatı hayırlı uğurlu olur o ve tüm sınıf arkadaşları için. Çok güzel bir duygu. Bir anda büyüdüğünü fark ediyorsunuz, ne çabuk büyüdü okul çağına geldi diyorsunuz. Çok güzel, bütün anneler eminim benim gibi düşünüyordur. Biz 2 yaşından beri kızımı okul öncesi eğitime gönderdiğimiz için adaptasyonda sıkıntı yaşamadık, sanıyorum sınıfta kimse de yaşamadı gibi. Her şey gayet güzel" şeklinde konuştu. Çocuklara sınıfta öğretmenleri tarafından isimlerinin bulunduğu rozetler takıldı ve ders kitapları dağıtıldı. Sınıf eğitimi sonrasında bahçede arkadaşlarıyla uyumluluk eğitimlerine devam eden öğrenciler ve veliler hep birlikte okulun ilk gününü noktaladı.



Umudun Kanatları'ndan el emeği ürünler

SINCAN Belediyesi'nin Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören özel öğrenciler, el emeği göz nuru eserler ortaya koyuyor. Resim, deri işlemesi ve takı tasarımına kadar pek çok dalda eğitim alan Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu el emeği ürünlerini zaman zaman sergileyerek çalışmalarını görücüye çıkarıyor. Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu, el sanatları dersleri hafta içi her gün devam ediyor. Kursiyerler hat yazılarını derilere işleyerek çalışmalarına yenilerini ekliyor. Resimden deri işlemesi ve takı tasarımına kadar pek çok dalda eğitim alan kursiyerler; el emeği ürünlerini kurs sonrası sergiliyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Bu kurslarımızda eğitim gören kardeşlerimiz, imkân tanındığında neler başarabileceklerini gözler önüne seriyor" diye konuştu.