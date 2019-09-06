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Pursaklar ’nde sertifika heyecanı

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Pursaklar Ayyıldız Hanım Evi’nde sertifika heyecanı
PURSAKLAR Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyesi hanımlar Takı Tasarım ve Türk İşaret Dili eğitim kurslarını başarıyla bitirip sertifika aldı. Pursaklar Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen kurslara katılan kadınlar yeni meslekler edinmeye devam ediyor. Yaz mevsiminde kurslara devam eden hanımlar, 120 saatlik Takı Tasarım ve Türk İşaret Dili eğitim kursunu tamamlayan 23 kursiyer MEB onaylı sertifikalarını almaya hak kazandılar. Kurslara düzenli olarak katılan ve birçok alanda ileri seviyede eğitim alan kadınlar meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı. Kursiyerler aldıkları eğitimler ve MEB onaylı sertifikalarla hem meslek sahibi oldu hem de sektörlerde iş bulma imkânı elde etti.
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Pursaklar Ayyıldız Hanım Evi’nde sertifika heyecanı
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