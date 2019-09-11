Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > ‘Ceren Damar davası bir milat olmalıdır’

‘Ceren Damar davası bir milat olmalıdır’

Giriş Tarihi: 11.9.2019
‘Ceren Damar davası bir milat olmalıdır’
TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ceren Damar Şenel davası hakkında konuştu. Geylan, toplumun tüm kesimlerine seslenerek, "Gelin bu davaya sahip çıkın" çağrısında bulundu.Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesiyle alakalı bir açıklama yaptı. Geylan, ilk duruşmanın 27 Eylül tarihinde görüleceğini hatırlattı. Bu davaya toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkmasını isteyen Geylan, "Şenel davası bir milat olmalıdır" dedi. Geylan'ın yaptığı açıklamada, "Ceren Damar Şenel davasının 27 Eylül'de ilk duruşması olacak. Gelin bu davaya sahip çıkın. Bu dava sadece Şenel ve ailesinin davası değil, tüm toplumun davasıdır"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ceren Damar davası bir milat olmalıdır’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN