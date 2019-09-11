‘Ceren Damar davası bir milat olmalıdır’

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Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ceren Damar Şenel davası hakkında konuştu. Geylan, toplumun tüm kesimlerine seslenerek, "Gelin bu davaya sahip çıkın" çağrısında bulundu.Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesiyle alakalı bir açıklama yaptı. Geylan, ilk duruşmanın 27 Eylül tarihinde görüleceğini hatırlattı. Bu davaya toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkmasını isteyen Geylan, "Şenel davası bir milat olmalıdır" dedi. Geylan'ın yaptığı açıklamada, "Ceren Damar Şenel davasının 27 Eylül'de ilk duruşması olacak. Gelin bu davaya sahip çıkın. Bu dava sadece Şenel ve ailesinin davası değil, tüm toplumun davasıdır"