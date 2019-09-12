Abdülkadir için çok üzüldüm

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Kaplan, "Trabzonspor'u analiz ettiğimizde; geçen seneki kadrosundan kaybettiği oyuncular var. Orta sahada üç tane on numara ile oynayan bir rakibimiz olacak sahada. Belki bizim maçta çift santrfor oynayabilirler. Şanssız olarak Abdülkadir'i kaybettiler, çok üzüldüm Abdülkadir'in olmayışından dolayı. Ülkemiz adına, Trabzonspor adına önemli bir oyuncu" dedi. "Bizi iyi bir rakip bekliyor ama hiç korkumuz yok" diyen Kaplan, "Biz oraya kazanmak için gideceğiz. Yeni bir sayfa açmış olacağız. Dün oyuncularımızla konuşmamızda rakibimizi de izlettirdiğimizde; içeride çok farklı oynayan bir takım var, 2 bekini çok hücuma çıkarttığını, 2 kenar oyuncusunun çok etkili olduğunu, orta sahadaki üçlünün on numara tipi olmasını anlattık" diye konuştu.

TÜRK OYUNCU SAYISI AZ

Ligin ilk 3 haftasında alınan sonuçları da değerlendiren Kaplan, "Taraftarlar her zaman haklıdır. Onlar da başarısız olduğumuz zaman ister istemez moral motivasyon olarak düşüyorlar. Biz geçen sene de Ankaragücü'nde ilk üç maçı kaybetmiştik. Taraftar İsmail Kartal diye bağırmıştı. Sonra biz o takımı kümede tutmuştuk" dedi. Yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Kaplan, "Türk oyuncu sıkıntısının çok olduğunu biliyoruz hepimiz. Bizde de mesela 13 yabancı oldu. Belki bizim altyapımızdan ve pro-takımımızdan aldığımız oyuncular var, biz geçtiğimiz 3 maçta bunları kullandık ama tabii bunların birazcık daha zamana ihtiyacı var. Türk futbolcular az olduğu için de yabancı futbolcular daha çok ön plana çıkmaya başladı" şeklinde konuştu.



"İLHAN CAVCAV, BENİ A.GÜCÜ'NDEN KOPARDI!"

"FUTBOLA Ankara'da başladım. O dönemde Cemal Aydın Ankaragücü'nün başkanıydı. İlhan Cavcav, kendisine 'Mustafa'yı bana vermeni istiyorum' demişti. Orada Cemal Bey olur olmaz gibi şeylere girince, İlhan ağabeyimiz bizi oradan kopardı ve Gençlerbirliği'ne getirdi. Maceramız öyle başladı. Futbolda bir yere geldiysem bu İlhan başkan ve Cemal Aydın başkanın sayesindedir."