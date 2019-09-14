67 yaşında, motosikletle 81 vilayeti gezecek

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Haluk Mengüç'ün (67) 12 yaşında başlayan motosiklet tutkusu, 55 yıldır devam ediyor. Mengüç, Türkiye'deki 81 ili motosikletiyle gezeceğini belirterek, "'Rosinante' ismini verdiğim uzun yol motorum ile sağlığım el verdiği müddetçe 81 ile gideceğim. Motor benim için vazgeçilmez bir tutku" dedi. Ankara'da 11 yıl önce çalıştığı özel şirketten emekli olan mühendis Haluk Mengüç, 12 yaşında motosiklet ile tanıştı. Motosiklet tutkunu Mengüç, lise yıllarında satın aldığı motosikleti ise 15 yıl boyunca kullandı. Evlendikten sonra da motosiklet kullanmaya devam eden Mengüç, eşiyle balayına ve birçok seyahate motosiklet ile gitti. Mengüç, motosiklet ile 81 ili gezmeyi hedefliyor.