Hedef şampiyonluk

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own Sendromlu Yüzme Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde Ankara'da yaptığı kamp ile hazırlıklarını tamamladı. Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı Antrenörü Gaye Kurubaş ve milli sporcular açıklamalarda bulundu. Kurubaş,dedi. Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı Antrenörü Gaye Kurubaş, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:"Biz bu şampiyonaya geçen seneden beri hazırlanıyorduk. Bölge ve yüzme şampiyonalarından derlediğimiz iyi netice alan çocuklarla milli takımımızı kurduk. Sporcularımız önce özel antrenörleriyle beraber çalışıyorlar ve şampiyona öncesinde kamp programımıza dahil edildiler. Bir haftadan beri buradayız. İtalya için yola çıkıyoruz.İlk defa uluslararası bir şampiyonada boy gösterecek sporcularımız var. Madalyalarla dönmeyi ümit ediyoruz."Türkiye'nin bu sene Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na (Trisome Games) ev sahipliği yapacağını ifade eden Kurubaş, "Su, sporcularımız için bir terapi. Özellikle engelli bireylerde gelişimleri, adaptasyonları, sosyallikleri fazlaca gelişiyor. 2020 Mart'ta yapılacak down sendromluların olimpiyatı niteliğindeorganizasyonuna ülkemiz ev sahipliği yapacak. 8 branşta dünyanın birçok yerinde sporcular katılacak. Bizim için de çok büyük bir organizasyon. Türkiye'nin tanıtımı ve down sendromlular farkındalığı açısından çok büyük bir organizasyona imza atacağız. Hedefimiz çok büyük" dedi.DOWN sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir de güzel bir kampın içinde olduklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Biz çok iyiyiz, buradan Avrupa'ya gideceğiz. Orada çok iyi yüzüp, altın madalya ve kupa alarak kendi ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. İnşallah biz böyle güzel derecelerle başarılı olacağız. Burada bizim amacımız yüzmekti zaten. Biz kendimizi geliştiriyoruz antrenman yaparak. Yüzmek çok güzel. Sayın engelli kardeşlerim buradan çağrı yapıyorum; Gelin spor yapın, siz de yüzün, hayatın içinde bulunun. Sizin de bizimle olmanız lazım."DOWN sendromlu milli yüzücü Rana Bağdat da yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, "Kamp güzel geçiyor, sevdim ben bu kampı. Şimdi İtalya'ya gideceğiz. Orada katılacağımız şampiyonada madalya almak istiyorum. Antalya'ya gittim, orada 1'inci oldum. Aksaray'da, Mamak'ta, Ordu'da her yerde 1'inci oldum" dedi. Milli yüzücü Serhat Emin Güngör ise "Ben kesinlikle şampiyon olup, Avrupa'nın kralı olacağım. Herkes benden korksun" derken 43 madalyası bulunan Alperen Menç de, "Şimdi onları çoğaltacağım. Ailem Antalya'da, onlar beni çok seviyor, benimle gurur duyuyor. Annem babam benim için dua okuyor. Allah büyük, kısmet ederse şampiyondan madalya alıp Türkiye'mi temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.