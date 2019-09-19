28’inde atletizme başladı 400 metrede şampiyon oldu

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ANKARA'DA 28 yaşında atletizme başlayıp Türkiye Şampiyonası'nda 400 metrede altın, Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Oğuz Akgül,dedi.Evli ve 2 çocuk babası Oğuz Akgül, özel sektörden Atletizm Milli Takımı'na uzanan hayat hikayesini anlattı. Atletizmle tanışmadan önce, amatör kümede futbol oynamak dışında spor geçmişi olmadığını belirten Akgül, badminton antrenörü akrabasının kendisini cesaretlendirdiğini söyleyerek, "28 yaşında bu işler olur mu diye düşündüm. Dedi kiAtletizm pistinde şimdi çalıştığım antrenör Bülent Taşdemir'le tanıştık. Atletizm dışarıdan kolay gibi görünüyor ama futbol, basketbol, voleyboldan zor bir branş. Çünkü limitleri zorluyorsunuz" ifadelerini kullandı.diyen Akgül, antrenörünün atletizmin zorluklardan bahsettiğini anlattı:Akgül, antrenörünün atletizmin zorluklardan bahsettiğini söyleyip, "Paketli ürün tüketmemem, uykuya dikkat etmem, yeme içmeyle alakalı aklınıza güzel ne geliyorsa yememem gerektiğini anlattı. Önümüzdeki yıl olimpiyat var.Ferdi olarak olimpiyat hedefim 2024. O zamana kadar çalışıp 400 metrede kota almak istiyorum" dedi.Yağmur Akgül, eşinin kariyerinde ekonomik olarak zorluklanr yaşadıklarını söyleyerek, "O spora devam ederken diğer kulvarlarda da hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Biz maddi açıdan biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kendini spora veremediğini düşünüyorum. İmkanlar kısıtlı. Arabamız vardı mesela arabamızı sattık. Bazı borçlarımızı kapattık. Onun hayalleri var. Bizim ona destek olmamız lazım" dedi.