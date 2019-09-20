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Doha’da 20 atlet yarışacak

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Doha’da 20 atlet yarışacak
DÜNYA Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da 26 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyonda 210 ülkeden sporcular yer alacak. Türkiye, şampiyonaya 20 atletle katılacak. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat öncesindeki şampiyonada yine tarih yazmak istediklerini belirterek, sporcuların hazırlıklarını tamamladığını ve gelecek haftayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Son dünya şampiyonu Ramil Guliyev ve dünya ikincisi Yasmani Copello Escobar'ın da yer aldığı Türk Milli Takımı'nın kadrosu şöyle:
ERKEKLER
200 metre: Ramil Guliyev, 400m engelli: Yasmani Copello Escobar, Üç adım atlama: Necati Er, Çekiç atma: Özkan Baltacı, Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse, 4×100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Ramil Guliyev, 20 km yürüyüş: Salih Korkmaz
KADINLAR
3000 metre su engelli: Tuğba Güvenç, Özlem Kaya, Maraton: Elvan Abeylegesse, F.Suna Çelik, Cirit atma: Eda Tuğsuz
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Doha’da 20 atlet yarışacak
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