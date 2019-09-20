Minikler için besin alerjisi farkındalık eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneğince, besin alerjisi konusunda farkındalık oluşturmak için "Yaprağından tanısın, doğasından kopmasın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, anaokulu öğrencileri toprakla buluştu. Besin alerjisi konusunda farkındalık oluşturmak ve çocukların besinlerin nasıl yetiştiğini öğrenmesi amacıyla Akgül Ulusoy Anaokulunda kurulan serada öğrenciler, kendi yetiştirdikleri sebzeleri topladı. Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, genetik faktörlerin yanında sezaryen doğum, batı tipi yaşam, bebek beslenmesinin erken veya geç yapılması, ek gıda dönemindeki farklılıkların da besin alerjisi gelişiminde rol oynadığını söyledi. Şekerel, Türkiye'de artan besin alerjisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okullara sera kurulmasına ilişkin bir kampanya başlatmak üzere harekete geçtiklerini ifade etti.Besin Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Cansın Saçkesen ise besin alerjisinin görülme sıklığının giderek arttığını belirterek, "Her yüz çocuktan 8'inde besin alerjisi görülüyor" dedi. Besin Alerjileri Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Zülfikar Akelma "Çocukların büyüme ve gelişmelerinin olumsuz etkilenmemesi için tüketemediği besinin yerine alternatif besin önerileri sunulması gerekir. Okullarda da bu konuda öğretmenlerimize büyük görev düşüyor" diye konuştu.