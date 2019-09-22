Buse Naz’ın gözü yükseklerde

ULUSLARARASI turnuvalarda 4 birinciliği bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. 23 yaşındaki milli sporcu, ekim ayında Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya istiyor. Dünya Şampiyonası'nın yılın en büyük organizasyonu olduğunu söyleyen 23 yaşındaki sporcu, "Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası'na performansımızın üzerine daha da koyarak gitmek istiyoruz.
Çünkü bu büyük bir turnuva. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyorum. Büyük rakiplere karşı mücadele vereceğim ama başaracağıma inanıyorum.
Avrupa'da daha iyi boksörler var. Avrupa şampiyonu oldum. Rehavete kapılmak istemiyorum ancak final oynayacağıma inanıyorum.
Madalyalarıma dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyorum" diye konuştu.