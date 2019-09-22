Buse Naz’ın gözü yükseklerde

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ULUSLARARASI turnuvalarda 4 birinciliği bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. 23 yaşındaki milli sporcu, ekim ayında Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya istiyor. Dünya Şampiyonası'nın yılın en büyük organizasyonu olduğunu söyleyen 23 yaşındaki sporcu,Çünkü bu büyük bir turnuva. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyorum.Avrupa'da daha iyi boksörler var. Avrupa şampiyonu oldum.Madalyalarıma dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyorum" diye konuştu.