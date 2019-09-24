Kanserliler ve yakınlarına moral günü

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Gönüllü olarak lösemili hastalarla ilgilenen Çiğdem Kuzucu ve Murat Değirmenci, 4. Erdi Berkay Gülmez Uçurtma Şenliği için lösemi hastaları ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 100 lösemi hastası ve hasta yakını katıldı. "Kanında hayat var, öne çık hayat kurtar, bin gönüllüden biride sen olur musun?" sloganlarıyla düzenlenen etkinlikte, uçurtmalarını alıp gelen lösemili birçok hasta doyasıya eğlendi. 1000 Gönüllüden 1'i Sen Olur Musun? grubunun kurucucu Çiğdem Kuzucu kanser hastaları ve yakınlarını uçurtma şenliğinde bir araya getirdi. Lösemiden biricik evladı Erdi Berkay Gülmez'i kaybeden Kuzucu ömrünü kanser hastalarına adadı. Sayısız kök hücre, kan bağışı kampanyaları düzenleyen Kuzucu yetişkin lösemi hastalarına dikkat çekmek için şapka bastırdı. Ahlatlıbel'de kanser hastaları ve yakınları ayakkabılarını farklı farklı giydi. Grup üyeleri de yetişkin lösemiye dikkat çekip farkındalığı artırmak adına bir ayağına farklı ayakkabı giydi. Kuzucu, "Lösemi denildiğinde sürekli maskeli çocuklar akla gelir. Biz yetişkinlere dikkat çekmek istedik. O yüzden hasta ve hasta yakınlarıyla beraber dört yıldır Ahlatlıbel'de uçurtma şenliği düzenliyoruz. Buradaki bütün hastalar 'Şevkat Evi'nde kalan, kanser tedavisi gören ya da onların yakınları. Değişiklik olsun diye ayakkabılarımızı değiştirdik. Farklı farklı ayakkabılar giydik. Bir ilk yapıyoruz ve bu ayakkabıları gören herkes yetişkin lösemi hastalarına dikkat çekecek ve akla o gelecek" ifadelerini kullandı.1000 Gönüllüden 1'i Sen Olur Musun? Grup üyelerinden Murat Değirmenci, insanların gönüllü olmaya davet etti. Sağlıklı olan herkesi kök hücre vericisi olmaya çağıran Değirmenci, "3 tüp kanla hayat kurtarabilirler, sağlıklı olan 18-50 yaş aralığındaki herkes 3 tüp kan vererek hayat kurtarabilir. Herkes kendi imkanı dahilince yardımcı olur. Kimi kök hücre kan bağışı yapar, kimi hasta ziyareti yapar kimisi hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını giderir kimisi hastalarla sohbet eder yani kısaca isteyen çok şey yapar" diye konuştu. Hasta ve hasta yakınlarına destek vermek için geldiğini söyleyen Şerife Ayhan Semerci, "Erdi Berkay Gülmez'in 4. Uçurtma şenliğinde gönüllü olarak biz de buradayız. Eşim de kanserdi ondan sonra gönüllülük işlerine başladım. Farklı farklı gruplarla tanıştım maddi manevi yanlarında oluyorum. Hastalarla sohbet etmek acılarını paylaşmak bana da onlara da iyi geliyor. Allah bütün hastalara şifa versin. Geçen yıl 'İnci çiçeğim' adlı kitap yazdım gelirini kanserli hastalara bağışladım keşke daha fazla imkanım olsa daha fazla yardımcı olabilsem" dedi. 58 yaşındaki lösemi hastası Lütfiye Toker, 4 yıldır lösemi ile mücadele verdiğini belirterek, "Mersin'de yaşıyordum kanser tedavisi için Ankara'ya geldim, şefkat evinde kalıyorum. Lösemi sadece çocuk hastalığı sanırdım başıma gelince anladım hastalığın yaşı da yokmuş. Bu grubun etkinlikleri sayesinde hastalığımızı anlık da olsa unutuyoruz. Hastane ortamından çıkıp eğleniyoruz. İmkânı olan sağlığı el veren herkes kan bağışlasın kök hücre bağışlasın organ bağışında bulunsun. Bir hayatı kurtarmak için herkes elinden geleni yapabilir" diye konuştu.