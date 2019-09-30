Anneler için bebek beslenme semineri

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YENIMAHALLE Belediyesi, anne ve anne adaylarını bebek beslenmesi hakkında bilgilendirmek için bir mama firması tarafından düzenlenen seminere ev sahipliği yaptı. 'Bebeklerin Bilişsel ve Sosyal Gelişiminde Beslenmenin Önemi' seminerinde anne ve anne adaylarına konu hakkında geniş bilgi verdi.Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Bu etkinlikte tek amacımız anne bebek beslenmesi konusunda toplumda bilinç seviyesini arttırmak, doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve özellikle 0-2 yaş döneminde beslenmenin insanın kalan hayatı için ne kadar önemli olduğunu annelere bir kez daha hatırlatmak, aktarmaktır" dedi. Program vesilesi ile Ankaralı annelerle bir araya gelen Dr. Ender Saraç bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemine dikkat çekti. Dr Saraç "Annelerin sadece bebeklerinin boy ve kilosuna odaklanmaması bunun yanında "Görünmeyen Sağlığı" yani bebeğin zeka ve sosyal gelişimine dikkat edilmesi gerekmektedir. 1 yaş altındaki bebekleri şeker eklenmiş meyve sularıyla, pirinç unuyla ve hayvansal sütlerle beslemek, köfteyi mutfak robotundan geçirip vermek doğru değildir. Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için anne sütü son derece önemlidir. Sütünüz gelmiyorsa veya yeterli değilse tek uygun seçenek devam sütleridir" diye konuştu.