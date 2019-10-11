Binaların yüzde 99’unda yangın merdiveni yok

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Siteler'de, Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiği mobilya fabrikası yangınıyla ilgili 5 sanığın tutuksuz yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, sitelerde bulunan yaklaşık 2 bin 200 iş yerinden yüzde 99'unda yangın merdiveni olmadığını söyledi. Taklacı, saat 18.05 sıralarında başlayan yangına itfaiyenin müdahale edemediğini, saat 20.00'de ancak itfaiye erlerinin içeriye girebildiğini belirterek, "Maalesef insanlar kaderlerine terkedildi" dedi. Mamak'taki Mobilyacılar Sitesi'nde geen 16 Ocak'ta, 4 katlı fabrikada çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bina sahibi Mustafa Demirci, işletmeci Ömer İnal ve çalışanlar Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk ve Bekir Kanıgür hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci, Ömer İnal, Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk, Bekir Kanıgür ve taraf avukatları katıldı.Bina sahibi sanık Mustafa Demirci, binanın iskan belgesinin alınmadan kiraya verildiği iddiasını reddederek, binaya ait yapı izin belgesi ve statik belgesinin mevcut olduğunu ileri sürdü. Binayı 2016'da satın aldığını ve sanıklardan Ömer İnal'a kiraya verdiğini anlatan Demirci, "Binada yük ve insan taşımak için asansör vardı. Yangında asansörler kullanılsaydı bu sonuç oluşmayabilirdi. Kazada neden kullanılmadı bilmiyorum"dedi.DAVADA tanık olan Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, sitelerin eski bir imalathane bölgesi olduğunu ancak ne sanayi ne de organize sanayi sitesi olarak tanımlamanın mümkün olmadığını söyledi. Sitede 2 bin 200 binanın bulunduğunu bu binalardan yüzde 99'unda yangın merdiveni olmadığını söyleyen tanık Taklacı, 400 civarında binanın da ruhsatı bulunmadığını belirtti.YANGIN çıktığında bina önüne gittiğini belirten Taklacı, "Saat 18.05 sıralarıydı. Çevrede yoğun bir kalabalık toplanmıştı. Binanın pencerelerinden yoğun duman geliyordu. Çevredekiler içeride 5-6 kişinin olduğunu söyledi. Bu kişileri tanıyan işçiler cep telefonlarına ulaşılmadığını söylediler. Yoğun duman olduğu için itfaiye ekipleri içeri giremedi. Biz yandaki duvarın kırılarak içeri girilebileceğini söyledik ancak itfaiye yetkilileri 'patlama olur' diyerek bu önerimize karşı çıktılar. İtfaiye ekipleri ancak saat 20.00 sıralarında içeri girdi" dedi. Mahkeme Başkanının, "Yani saat 20.00'a kadar bir şey yapılmadı mı? Bu insanlar kaderine mi terk edildi?" şeklindeki sorusuna tanık Taklacı, "Maalesef insanlar kaderlerine terk edildi" cevabını verdi. Tanıkların ardından sanık ve müşteki avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.