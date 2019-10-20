Space app challenge etkinliği başladı

BILGI Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, NASA'nın "Space App Challenge" etkinliğinin Ankara ayağında, iki gün boyunca ülke ve dünya çapında dikkati çekecek projeler çıkacağını belirterek, "2023 hedeflerine koşan ülkemiz, gençlerin başarısıyla gücüne güç katacak" dedi. Karagözoğlu, 48 saat sürecek etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin genç ve dinamik beyinlere ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, etkinliğin yeni şeyler üretilmesi, geliştirilmesi adına verimli bir program olması temennisinde bulundu. Uygun koşullar sağlandığında başarılı fikirlerin çıkabileceğini vurgulayan Karagözoğlu, "Burada iki gün boyunca hem ülke hem de dünya çapında dikkati çekecek projeler çıkacak. 2023 hedeflerine koşan ülkemiz, gençlerin başarısıyla gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı. Karagözoğlu, gençlerin elde edeceği her başarının düşüncelerine ve Türkiye'nin geleceğine yön vereceğini belirterek, "Bizlere düşen görev bu düşünceleri ve fikirleri destekleyerek, yapılacak çalışmaların önünü açmaktır" diye konuştu.

EDİNİLEN TECRÜBE ÖNEMLİ

ODTÜ Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adil Oran da söz konusu etkinliğin önemine değinerek, "Sadece buradan çıkacak ürünler değil bu etkinliklerin bizi farklı insanlarla bir araya getirmesi, başkalarıyla tanışma imkanı yaratması ve birlikte çalışma yetkinliğinizi artırması, burada edindiğimiz bilgi ve tecrübe de çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. Açılış konuşmalarının ardından, Karagözoğlu etkinliğin yapılacağı alanı gezdi ve ardından toplu fotoğraf çektirildi.



SPACE APP CHALLENGE

NASA tarafından düzenlenen "hackathon" etkinliğiyle, dünya çevre problemlerinin çözülmesi, uzayda ilerlemek ve insanlığın geliştirilmesi için yeni fikirler bulmak hedefleniyor. Bu yıl belirlenen "Dünya okyanusları, uydumuz, uzak ve yakın gezegenler, yıldızlar ve dünyamızdaki yaşam" konularından seçilerek hazırlanacak projeler yerel jüriler tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren gruplar yurt dışı dil okulu, yazılım ödülü, ofis ve telefon hizmeti gibi ödüllerin sahibi olacak. Ayrıca, derece alan projeler NASA'ya gönderilerek dünya genelinde kazananlar belirlenecek. Kazananlar, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki roket fırlatmalarına katılma şansı elde edecek.