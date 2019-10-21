Baraj gölünde tarihi gezi

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Polatkan Baraj gölü güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Göl üzerinde gezintiye çıkanlar, oluşumunu yüzyıllar önce tamamlayan gökkuşağını andıran sedimanter kayaçlarını ve tarihi kalıntıları da da yakından görme imkânı buluyor Gölde yapılan tekne gezisine eşlik eden rengarenk sedimanter kayaçları ve Bizans dönemine ait kalıntılar, tarihe ve doğaya merakı olan herkesin ilgisini çekiyor. Baraj gölü farklı balık türlerine de ev sahipliği yapıyor. Bölge halkı tarafından İsrail sazanı olarak isimlendiren balık çevre halkı için önemli bir gelir kaynağı. Yurt dışına da ihraç edilen bu özel lezzeti tatmak isteyen vatandaşlar ise Çayırhan Mahallesi'nin yolunu tutuyor. Saklı gölü keşfeden bir daha vazgeçemiyor. Balıkçıların yıl içinde tonlarca balık tuttuğu göl, hem ilçede yaşayanlar için önemli bir gelir kapısı hem göl üzerinde yaşayan kuşlar için ekosistemin devamını sağlıyor. Göl göçmen kuşlarının da uğrak yeri. Sörf ve yelken sporlarına uygun olan baraj gölünün güzelliği gözler önüne serildi.