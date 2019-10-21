Nur Tatar’dan Tokyo’ya bronz adım

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Grand Prix serisinin 3. ayağının ikinci gününde, kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari tatamiye çıktı. 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı organizasyonda milli sporcu, ilk turu doğrudan geçmesinin ardından ikinci turda İspanya'dan Cecilia Castro Burgos'u, çeyrek finalde ise Almanya'dan Vanessa Koerndl'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi. BU turda İngiliz Lauren Williams ile karşılaşanNur Tatar, elde ettiği sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma yolunda önemli puanlar kazandı. Milli sporculardan +80 kilodaile +67 kilodaikinci turda, aynı kiloda Sude Bulut ilk turda turnuvaya veda etti.