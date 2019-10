Ahmet TEZCAN: “İsim çok mevzu yok”

BUGÜN NELER OLDU

Ne çok şeyi tartışıyoruz, nasıl tartışıyoruz farkında mısınız ve bu tartışmalardan bir sonuç da çıkmıyor.Sadece ekranda değil bu tartışmalar, bizi bir yere vardırmadığı gibi gerilimden başka kimseye bir yararı yok. Hani fıkradır, anlatılır; akıl hastanesindeki hastalar bir gün aniden odalarına çekilmişler. Başhekim meraklanmış; "Bakın bakalım neredeler, ne yapıyorlar" demiş.Bütün hastalar toplanıp kitap okuyorlarmış, "" demiş başhekim, fakat bu kitap okuma işi biraz uzayınca yine meraklanmış;"Ne okuyorlar bir bakın" demiş.Kitabı saklamışlar görevliler yaklaşınca, bir türlü göstermek istememişler."Ne okuyorsunuz?" diye sorunca da "" demiş hastalardan biri;meğerun telefon rehberini elegeçirmişler, günlerdir onu okuyorlarmış!Bir mevzu ortaya çıkınca hemen başına üşüşüp öyle bir tartışıyoruz ki; çarşıda pazarda yalan yanlış ele alınacak yanı kalmıyor mevzunun; gazetelere haber oluyor, demeçler veriliyor, köşe yazarları didiklerken sivil toplum örgütleri hemen harekete geçiyor ve konu varıp dayanıyor devlete ve millete. Her konuyu "hunharca" tartışıyoruz adeta. Üç-beş gün sonra da bayatlıyor ve bazen hayatî meseleler gündeme alınmayı dahi hak etmiyor.Çok düşünmemiz ve soruyu önce kendimize sormamız gereken bir dönem yaşıyoruz aslında. Bakın size bazı rakamlar vereceğim, düşünmek ve konuşmak için.Ahmet Hakan Çakıcı araştırmış, kaynakraporu..'de savaş ve çatışmalarındabin kişi hayatı kaybederken cinayete kurbangidenlerin sayısı 464 bin, terör eylemlerinekurban gidenler ise 26 bin kişi olmuş.Cinayette hayatını kaybedenlerin de 10'da 7'si erkek. Ülkemizden rakamlar da var araştırmada.. Uyuşturucudan mesela aynı yıl bin kişi ölmüş. Bağımlı sayısı 25 yılda iki kat artmış, 650 bine ulaşmış. Dünyada 63.7 milyon insan uyuşturucu kullanıyor ve yılda 200 bini ölüyormuş. Batıda uyuşturucu kullanımı son 10 yılda iki kat artmış.AB'de her yıl 15 yaş altı bin çocuk şiddet ve istismar sonucu ve her 7 dakikada bir genç de şiddet sonucu öldürülüyor.Bizim coğrafyamızı kan gölüne çeviren Amerikalılar ile ilgili rakamlar çok ilginç.2018'debinaskeri, asker ya da komutanın tecavüzüne maruz kalmış. Her gün ortalama 20 muvazzaf asker intihar ediyormuş ve intiharda son 10 yılın rakamı 60 bin.. Ordudan ayrıldıktan sonra Amerika'da yılda 6 bin, ayda 500 eski asker intihar ediyormuş.