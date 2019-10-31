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Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti
ANKARA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Ankara'daki 27'nci gebe okulunun Ankara Şehir Hastanesinde açıldığını belirterek, gelecek günlerde bu okullara yenilerinin ekleneceğini söyledi. Ankara Şehir Hastanesi Gebe Okulunun açılışı törenle yapıldı. Gülüm, gebe okulunda, doğum öncesi ve sonrası ile bebeğin gelişimi için kritik önemdeki bilgilerin yetkin isimler anne adaylarına tarafından verildiğini, eğitimlerin bir bölümüne eşlerin de katılabildiğini söyledi. Şehir Hastanesi'nde ilk gebe okulunun açıldığını dile getiren Gülüm, "Ankara içerisinde 2 ve 3'üncü basamakta 24'üncü, birinci basamakta da 27'nci gebe okulumuz. Bugüne kadar 2019 içerisinde 5 bin civarında gebemize 4 hafta süren eğitim verildi." bilgisini verdi. Gülüm, bundan sonra da yeni gebe okullarının açılacağını kaydetti.
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Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti
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