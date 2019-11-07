Bisiklet Veledromu için ilk adım atıldı

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GENÇLIK ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Konya'da hayata geçirilecek Türkiye'nin ilk veledromprojesi için örneklerini yerinde incelemek için İsviçre'de temaslarda bulundu. Türkiye'nin ilk kapalı veledromu için İsviçre'de bulunan Kasapoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient ve UCI Genel Müdürü Amina Lanaya ile bir araya geldi. Bisiklet sporunun küresel ve eşitlikçi bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla UCI tarafından inşa ettirilen Dünya Bisiklet Merkezi'ni de ziyaret etti. Bisiklet sporunda üst düzey bir antrenman ve eğitim alanı konumundaki bu merkezin bir benzeri Konya'da yapılacak.Kasapoğlu,vizyonu dahilinde bisikletin ülke genelinde gerek profesyonel anlamda, gerek rekreasyon aktivitesi olarak, gerekse de ulaşım amacıyla 7'den 70'e kullanımını teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.Türkiye'de hem gerekli düzenlemeleri yapmayı hem de tesisleşme anlamında gelişme kaydetmeyi planladıklarını anlatan Kasapoğlu,'ni bir model olarak gördüklerini dile getirdi.