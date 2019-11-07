KÜBRA üniversiteye hazırlanıyor

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Lösemili ve serebral palsili Kübra'nın hayalleri engel tanımıyor. Kübra Çevik, önündeki maddi engeli aşıp üniversitede fizyoterapi bölümünü bitirip maddi ve manevi engeli olan hastalara şifa dağıtmak istiyordu. Üniversite sınavına hazırlanmak isteyen Kübra'ya SABAH Ankara'nın yazdığı haber sonrası kitap ve eğitim seti desteği veren bir eğitim kurumu Kübra'nın hayallerine kavuşması için yardım eli uzattı. Sincan'da yaşayan 20 yaşındaki Kübra Çevik doğum sırasında oksijensiz kaldı ve Serebral Palsi hastası oldu. Karşısındaki engelleri annesi Fatma Çevik (55) ile aşan azimli Kübra üniversite okumak istiyordu. 2,5 yıl önce üşütme grip diye gittiği hastanede lösemi tanısı konuldu. Kübra lösemi tedavisine Onkoloji Hastanesi'nde devam etti. Yorucu ve yıpratıcı kemoterapileri annesi ile birlikte atlattı. Kübra kemoterapiler yüzünden sınavlara çalışamadı. Lisede takdir ve başarı belgeleri ile okulun parlayan yıldız olan Kübra özel ders alıp en iyi şekilde üniversite sınavına hazırlanmak istiyordu. SABAH Ankara Kübra'nın sesi oldu. Bir eğitim kurumu Kübra'nın üniversiteyi kazanması için gerekli materyalleri temin edeceğini açıkladı. Kübra ve annesi bu mutlu haberin ardından başka bir mutlu haber daha aldı. Kübra'nın tiyatroya gitme hayalini de bir sosyal sorumluluk projesi yapan grup gerçekleştirdi. Annesi ve grupla tiyatroya giden Kübra çok eğlendi, tiyatro bitiminde gözlerinin içi güldü.