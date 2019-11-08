Ankaragücü şampiyon olabilir

BUGÜN NELER OLDU

"YENI yönetim, yeni bir kan olacaktır. Ancak eğer yeni yönetim, ekonomik çaresizliğe çözüm üretemezse sıkıntılar devam eder. Ankaragücü takımında fazlasıyla yabancı oyuncu var.Ocak ayında satın almaktan çok hedefi olan başarıya aç maliyeti çok yüksek olmayan oyuncular kiralanabilir. Geçen yıl Tyler Boyd gibi bir oyuncudan çok faydalanmışlardı. Bu tür hedefleri olan oyuncuları bulmalılar."TÜRKIYE liginin köklü kulübü olan G.Birliği'nin küme düştükten sonra hemen çıkması büyük bir şans. Bildiğim kadarıyla Murat Cavcav kulübü borçsuz bir şekilde yönetiyor.Ama ben Gençler'in oyuncu kalitesinin bu ligi taşıyabilecek güçte olduğuna inanmıyorum. Devre arası takviye yapmaları gerekir. 6-0'lık Antalya maçı tesadüf bir galibiyet. Bugün oynansa aynı skor olmaz.""ANKARAGÜCÜ sezona transfer yasağıyla başladı. Dar bir kadroyla lige girdiler. Yine de son haftaya kadar iyi gittiler, Gaziantep maçı kazanılsaydı! Ankaragücü yönetiminin mutlaka ilk hedefi ara transferinde transfer yasağını kaldırtmak olmalı. Transfer yasağına takılan tek kulüp Ankaragücü. Bu bir şanssızlık. Ankaragücü, Gaziantep maçında bilhassa ikinci yarı çok iyi oynadı. Ama beraberliği de buldu. Sonrasında kazanabilirdi. Yenilmemesi lazımdı. Yönetim krizi çıktı. Yeniden seçim yapıldı. Bunlar hep etkileyici şeyler. Çok şey beklenen Orgıll bence yeterli performansı gösteremiyor. Başakşehir maçı zor olacak."GENÇLERBIRLIĞI'NIN sezon başından beri birçok maçını izledim. Sahaya yayılışları saha içi organizasyonları başarılı. Seyir zevki yüksek bir futbol oynuyorlar. Ama bir türlü istenilen neticeleri alamadılar. Antalya'daki 6-0'lık bir galibiyet takıma nefes aldırmıştı. Ama 1 galibiyet yeterli olmuyor. Bu başarının arkasından Denizli'ye kaybettiler. Kötü mü oynadılar hayır! Ama ne olursa olsun mecburi teknik adam değişikliğine gidildi. Örneğin Beşiktaş çok zor bir durumdaydı ama Galatasaray'ı yendi. Ama o günlük başarıydı. Antalya'yı yenemeseydi Beşiktaş'ta da teknik adam sıkıntıları yaşanabilirdi. Sonuç olarak Başkentten bugünkü şartlarda şampiyon çıkmaz.""HEM Ankaragücü hem Gençlerbirliği çok net hakem hatalarına maruz kaldı. 4 büyükler, en ufak hakem hatası karşısında yaptıkları basın toplantıları ve demeçler bir hafta konuşulurken, Başkent ekiplerine yapılan hakem hataları gün yüzüne çıkmadı. Ülkemizde bazı gerçekler var: Büyük takımlar karşısında galip gelen takımlar ertesi hafta sıkıntı çeker. Yani A.Gücü'nün bu haftaki Başakşehir maçı kolay olmayacak."YENI yönetim, transfer yasağına rağmen yeni bir teknik heyet oluşturmalı. Bu teknik heyet içinde transferi iyi yapabilecek, dünya piyasasını iyi bilen, oyuncuları takip eden, özellikle geçen sezonun ortasında iyi transferler yapıp takımı kümede bırakan şuanda da boşta olan Mustafa Kaplan'la anlaşmalı. Çocuklar canla başla mücadele ediyorlar. Emek veriyorlar. Kadro kalitesi üzülerek söylüyorum vasat. Devre arası transfer yasağının kalkıp bir an önce 5-6 tane çok net takviye yapılması gerekir."G.BIRLIĞI'NDE durum biraz daha farklı. Geçen sezon bir alt ligde şampiyon olan takıma Ankaragücü'nde çok başarılı olan Mustafa Kaplan'ı getirmek doğru bir karardı. Çünkü transfer döneminde oyuncu portföyü çok geniş olan bir teknik direktör. İyi de transferler yaptı. Ama oynadıkları oyunun karşılığı puanı alamadılar. Bu büyük bir dezavantaj oldu. Oyuncular üstünde gerilim ve baskı yarattı. Bu takıma biraz daha şans verilseydi belki bir toparlanma sürecine girebilirlerdi."Yazarlar A.Gücü'nün transfer yasağının kalkmasının önemine dikkat çekerken, G.Birliği'nin hak ettiği yerde olmadığında birleşti. En iddialı cümle ise tabii ki Ahmet Çakar'dan geldi"A.GÜCÜ ve G.Birliği şu anda iyi değiller. İyi yönetilmiyorlar. Özellikle Ankaragücü Spor Kulübü'nün yapmış olduğu kongredeMetin bizim kardeşimizdir. Ben Metin Diyadin'in ağabeyleri olarak başarılı olmasını isterim.Takımı iyi kuramamışlar, planlamayı iyi yapamamışlar. Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav'ın vefatından sonra maalesef belini doğrultamadı. Umarım başarırlar ama ışık vermiyorlar.Kadron yetersizse, sezon başı planlamayı kötü yaparsan kurtulamazsın. G.Birliği, Kayseri maçı erken final maçlarından biri. Kayseri can çekişiyor. G.Birliği de öyle. Başakşehir'in A.Gücü'nü yenme ihtimali ise yüksek...ANKARAGÜCÜ'NÜN geçen seneden kalan birçok zorluğu vardı. Onlar devam ediyor. Ancak kulübün en önemli enerji kaynağı eşsiz taraftarıdğr. Onların desteğiyle eldeki oyuncu grubuyla bence önemli işler başarıyorlar. Bu haftaki Başakşehir mücadelesi çok önemli. Çünkü bu takımın en önemli özelliği direnerek kazanmak. Transferi kapalı bir takımdan bahsediyoruz. Elindeki oyuncular ile en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki maçlar A.Gücü'nün ilk devreyi nerede ve ne şekilde bitireceği gösterecek. Ortada 9 puan var, buradan çıkarılacak 5 ile 9 puan arası puanlama çok iyi olur. Yıllardır Ankaragücü'ndeki en büyük sorun yönetim... Umarım başarılı olurlar.G.BIRLIĞI'NDE Mustafa Kaplan Hoca kötü bir miras bırakmadı. 6 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Gençler'in kötü kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Hamza Hoca da oyuncularla iletişimini iyi tutan bir hoca. Galatasaray'da iken takım şampiyon olmuştu. Teknik taktikten çok ilişkileri iyiydi. Hedef, küme düşmemektir. Öncelikle Kayserispor'u yenmeli küme düşmemek için. Hamza Hoca mutlaka kazanmak için oynayacaktır. Daha fazla risk alacaktır. Bunu yaparken de Kayserispor'un 3. bölgedeki hâkimiyetini göz önünde bulundurmak zorundadır.