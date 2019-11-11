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Üniversite öğrencilerinden çevre temizliği

öğrencileri güzel bir etkinliğe daha imza attı. Üniversitelerde sınav haftasının yaklaşmasına rağmen üniversite öğrencileri, ve çevresinde çevre temizliği yaptı

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Üniversite öğrencilerinden çevre temizliği
TÜM hafta boyunca okudukları bölümlerle ilgili derslere giren ve hafta sonu tatilinde de çevre temizliği yapan Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ellerine aldıkları büyük boy çöp torbalarıyla Eymir Gölü ve çevresini temizledi. Ara sınavların yaklaşmasına rağmen etkinliğe katılım sağlayan 25 kişilik öğrenci grubu Çankaya Belediyesinde görevli bulunan ekiplerle birlikte el ele vererek; kırık cam parçaları, metal şişe artıkları, izmarit, boş mermi kovanı, kişisel ürünler toplayarak çevreyi temizlediler. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik öğrencisi ve Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Topluluğunun Başkanı Ceyda Çukur, Eymir Gölü ve çevresinde düzenlenen temizlik çalışmasına 25 gönüllü arkadaşıyla birlikte katıldıklarını söyledi. Bu temizliği az kişiyle de başarabildiklerini göstermek adına kontenjan belirlediklerini ifadelerine ekleyen Çukur, etkinliğin keyifli bir şekilde geçtiğini aktardı.
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Üniversite öğrencilerinden çevre temizliği
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