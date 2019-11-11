Üniversite öğrencilerinden çevre temizliği

TÜM
hafta
boyunca okudukları
bölümlerle
ilgili derslere giren
ve hafta sonu tatilinde de
çevre temizliği yapan Hacettepe
Üniversitesi öğrencileri ellerine aldıkları
büyük boy çöp torbalarıyla Eymir Gölü
ve çevresini temizledi. Ara sınavların yaklaşmasına
rağmen etkinliğe katılım sağlayan
25 kişilik öğrenci grubu Çankaya
Belediyesinde görevli bulunan ekiplerle
birlikte el ele vererek; kırık cam parçaları,
metal şişe artıkları, izmarit, boş mermi
kovanı, kişisel ürünler toplayarak çevreyi
temizlediler.
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik öğrencisi ve Sağlıklı Yaşam
ve Egzersiz Topluluğunun Başkanı
Ceyda Çukur, Eymir Gölü ve çevresinde
düzenlenen temizlik
çalışmasına 25 gönüllü
arkadaşıyla birlikte
katıldıklarını söyledi.
Bu temizliği
az kişiyle
de başarabildiklerini
göstermek adına kontenjan
belirlediklerini ifadelerine
ekleyen Çukur,
etkinliğin keyifli
bir şekilde
geçtiğini
aktardı.