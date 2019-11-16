BUGÜN NELER OLDU

KOMEDİFestivali kapsamdaki etkinliklerden biri olan Ezo Sunal ile çocuk atölyeleri 17 Kasım Pazar günü saat:15.00'da ve 16.30'da 2 seans halinde Cepa AVM'de gerçekleşecek. Yapımcılığını Gezgin Kültür Sanat'ın üstlendiği 5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali içeriğinde stand up'lar, tiyatrolar, gösteriler, söyleşiler, çocuk programları ve daha birçok etkinlik devam ediyor. Ezo Sunal, bu sezon da Cepa AVM ev sahipliğinde miniklerle buluşuyor. Orff Yaklaşımı'na dayalı olarak yapılacak atölye çalışmasında, en temel caz ritmi olan swing, beden perküsyonu, tekerlemeler ve oyunlarla çocuklara tanıtılacak. Bu ritmin üzerine Orff Çalgıları (Ksilofon, metalofon, vurmalı çalgılar) kullanılarak basit eşliklerle birlikte çocuklarla beraber melodik doğaçlamalar yapılacak ve ortaya çıkan parçalar düzenlenerek çocuklardan renkli bir orkestra oluşturulacak