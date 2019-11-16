Kardeş şehir ‘Tata’ için ilk adım atıldı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i makamında ziyaret etti. Türk-Macar dostluğunun ele alındığı ziyarette Gölbaşı'nın Macaristan'ın Tata şehri ile kardeş şehir olması için ilk adım atıldı. Başkan Şimşek'e ziyareti nedeniyle teşekkür eden Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Türkiye ile çok sıkı işbirliği içerisinde olduklarını ve bu işbirliğinin giderek artacağını söyledi. Macaristan'ın Tata şehri ile Gölbaşı'nın kardeş şehir olması için gerekli adımlar atıldı.