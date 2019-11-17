Hayvanseverlerden büyükşehire çağrı

Büyükşehir belediyesinin sahip çıkmadığı sokak köpekleri, Dikmen Vadisi'nde küpeli bir köpeğe saldırdı. 25 sokak köpeği, kısırlaştırılmış bir köpeği parçaladı. Veterinere götürülen köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya şahit olan hayvan sever Boğaç Serkan Gökçimen, "Burada birkaç gündür 25-30 tane başıboş köpek vardı. Büyükşehir belediyesinden bu duruma müdahale etmesini istiyorum. Burada hayvanlar toplatılarak küpelenmeli ve grup grup eski yerlerine dağıtılmalı" dedi.

BELEDİYE OLAYA EL ATMALI

Olaya şahit olan 48 yaşındaki Boğaç Serkan Gökçimen; "3 evcil köpeğim var, 10 yıldır besliyorum. Her sabah yaptığımız koşumuz için Dikmen Vadisi'ne geldik, bu sefer yukarıda durduk, aşağıya inmedik. Burada birkaç gündür 25-30 tane başıboş köpek vardı, hiçbir yetkili de bir şey yapmıyordu. Aşağıda beslediğimiz, kendimiz kısırlaştırdığımız iki tanede yavrumuz vardı. Onların mamasını götürecektik. Ses geldi, fırladım yerimden bütün köpekler bir köpeği altlarına almışlar boğuyorlar. Bağırdım kaçtılar. Güvenlik görevlisi de elinde sigara, film seyreder gibi izliyordu. Şaşırdım kaldım. Kimse mühale etmedi. Büyükşehir Belediyesi bu konu için elini atmak zorunda" dedi.