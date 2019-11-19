Sanatın kalbi beş gün boyunca Polatlı’da attı

BUGÜN NELER OLDU

POLATLI Belediyesi öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından önemli tiyatro gruplarını ve sanatçıları Polatlı'da sanatseverlerle buluşturan 3. Polatlı Belediyesi Kral Midas Tiyatro Günleri coşkuyla tamamlandı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından geleneksel hale getirilen Kral Midas Tiyatro Günleri beş gün boyunca Polatlılılar tarafından büyük ilgi gördü. 13 Eylül Kültür Merkezi'nde sahnelenen tüm oyunların ücretsiz olarak seyircilerle buluştuğu festivalde Tamer Levent, Metin Güler, Yıldız Çankaya Sargın ve Rıza Gedikoğlu gibi tiyatrocular, sanatçılar ve yönetmenler konuk olarak yer aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tiyatro grupları tarafından birbirinden farklı toplam 10 oyunun sahnelendiği festivalde Onur Ödülleri Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından takdim edildi.