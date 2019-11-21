DOB’dan “Öğretmenlere Vefa Konseri”

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmenlere Vefa Konseri" düzenlenecek. DOB'dan yapılan açıklama göre, konserde, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, ünlü tenor Murat Karahan ile soprano Feryal Türkoğlu'na şef Antonio Pirolli yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşlik edecek. Seçkin bestecilerden aryalar ve türkülerin seslendirileceği konser, bugün saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.