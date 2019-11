Kaderin Kodu kitabının yazarı okuyucularıyla bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

ve kültür çalışmalarında kaliteli içeriklerle Keçiörenli'leri buluşturan Keçiören Belediyesi, "Kaderin Kodu" kitabının yazarı Ünal Güner ve okuyucularını "Yöneten ve Güden Bağ ve Bağımlılıklardan Özgürleşmek" isimli söyleşi programında bir araya getirdi. Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi programında yazar Ünal Güner kişisel gelişimle ilgili bilgi verirken, "Madde evreni her an hareket halindedir ve her hareketin bir titreşimi vardır. Hareketlerinin, seçimlerinin, duygu, düşünce ve ifadelerinin de sana özgü bir titreşimi var. Senden yansıyanları, hayat aynasından kaderin olarak seyredersin. Kaderin kalemi dildedir" ifadelerini kullandı. Bedenindeki sorunlar neyin habercisi?, Seçtiğin meslek sana ne anlatıyor?, Gelecek planın sadece senin seçimlerinden mi oluşuyor?, Başına gelen olaylar hangi konularda seni uyarıyor? gibi sorulara da cevap aranan programda yazar Güner kitaplarını imzalarken okuyucuların sorularını da cevapladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, nitelikli kültür ve sanat faaliyetleri ile Keçiören'in yaşayan ve örnek bir şehre dönüşmesi noktasında çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, yeni etkinliklerle Keçiörenli'leri buluşturacaklarının müjdesini verdi.