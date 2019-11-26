Herkes yeni pazar yerinden memnun

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EYMİR Mahallesi'nde vatandaşların pazar ihtiyacını gidermek amacıyla kurulan semt pazarı hizmete açıldı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Gölbaşı Belediyesi'nin kurulmasına karar verdiği Eymir Mahallesi Semt Pazarı'nda, pazarcı esnafı tezgâhlarını açtı. Binlerce vatandaşın ve pazarcı esnafının faydalandığı Eymir Mahallesi Semt Pazarı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.Vatandaşlar kurulan semt pazarında gönül rahatlığıyla alışverişlerini yaparlarken kurulan semt pazarı nedeniyle Gölbaşı Belediyesi'ne teşekkür etti. Yeni kurulan semt pazarında işlerinin ve ilginin yoğun olduğunu söyleyen pazar esnafları ise durumdan memnun olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için ön planda. Semt pazarıyla ilgili o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir istekleri vardı. Biz de halkımızdan gelen bu talebi yerine Pazar her hafta pazar günleri Köyceğiz gölü caddesinde kurulmaya devam edecektir. Gölbaşımıza hayırlı olsun" dedi.