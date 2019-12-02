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Mantar yetiştirmek isteyenler YENİMEK’te

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Mantar yetiştirmek isteyenler YENİMEK’te
Son zamanlarda çok sayıda vatandaşın geçim kaynağı olan mantar yetiştiriciliği, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nda ders olarak veriliyor. Kursta vatandaşlar, kültürü alınabilen mantarlardan istiridye mantarı, kültür mantarı ve diğer özel mantarların üretim aşamalarını öğreniyor. Bu kapsamda YENİMEK'in Batıkent Uğrak ve Meydan şubelerinde "Mantar Yetiştiriciliği" kursu alan vatandaşlar, belediye tarafından Çubuk'ta bulunan İnci Mantar Tesisleri'ne götürülerek yerinde uygulamalı eğitim aldı. Tesiste kurs öğretmenleri ile birlikte mantar odalarını karış karış gezen kursiyerlere, tesis personeli mantar yetiştiriciliği ile ilgili oda, bölüm, nemlendirme, havalandırma, kompost yapımı, mantarın toplanması ve hasatı gibi konuları uygulamalı olarak anlattı.
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