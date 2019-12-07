Gölbaşı Kent Çiftliği için sözleşme imzalandı

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GÖLBAŞI Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı arasında 'Gölbaşı Kent Çiftliği' projesi sözleşmesi imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından fizibilite desteği almaya hak kazanan Kent Çiftliği'nin proje sözleşmesi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Ankara Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Arif Sayış tarafından imzalanarak resmiyete kavuştu. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kent Çiftliği projesiyle birlikte 7'den 70'e herkesin şehir merkezinde doğayla, tarımla, toprakla buluşacağını söyledi. Başkan Şimşek, çiftliğin özelliklerini söyle anlattı:Türkiye'de bu anlayışla üretilen ilk örnek.Gölbaşı'nda kırsal kalkınmanın önünü açacak, tarım ve hayvancılık potansiyeli güçlenecek.Bostanları, seraları, açık hava etkinlik alanı, mini müze yapısı, butik işletme tesisleri, küçük ölçekli hayvan barınakları, eğitim olanakları, , yerel ürün satış mağazasıyla, her yaştan kentli için doğa ile temas edebileceği kentsel açık alanın oluşturulmasına da zemin hazırlayacak.İlçede üretimi yapılan mal ve hizmetlerin, marka değerini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak.Butik ürün ve hizmetlerin ticarileşmesinin ve pazar fırsatlarının artırılmasının önünü açacak.Çocuklar için tarımsal üretim süreçleri, doğa ile uyum ve ekolojik döngüler gibi konuların anlatılmasına yönelik eğitimler, sertifika programları ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.Kadınların el emeği göz nuru ürünleri için tezgâhlar oluşturulacak.Sosyal ve ekonomik yaşamın her alanda gelişmesine katkılar sunacak.